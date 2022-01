Zu alten Bundeswehr-Raketen, die unter anderem in einem Munitionsdepot der Bundeswehr in Niederstetten-Wermutshausen eingelagert sind, gibt es unterschiedliche Angaben. Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet, die Bundeswehr habe ein Problem mit ihnen, da sie den hochexplosiven Stoff Nitroglyzerin absondern. Ein Bundeswehr-Sprecher sagte dem SWR-Studio Heilbronn, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung Die Raketen würden nach jahrelanger Lagerung den explosiven Stoff Nitroglycerin „ausschwitzen“. Dessen Konzentration liege laut Untersuchungen jedoch weit unter zehn Prozent. Bis zu diesem Wert seien nitroglycerinhaltige Stoffe unbedenklich, so der Bundeswehr-Sprecher. Die Raketen im Munitionsdepot bei Niederstetten wurden zur Sicherheit bereits 2019 für Übungen gesperrt und in speziellen Stahlbetonbehältern gelagert, hieß es.