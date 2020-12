per Mail teilen

In Heilbronn gilt weiter eine Corona-Vorwarnstufe. Die Situation hat sich am Sonntag leicht entspannt. Man sehe aber keinesfalls eine Entwarnung, so Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD).

Laut Landesgesundheitsamt ist die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wieder unter 40 gesunken. Der Wert lag am Sonntagnachmittag bei gut 37. Am Samstag lag er noch bei gut 45 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Stadt hat mit Rückgang gerechnet

Die Stadt Heilbronn hat bereits am frühen Sonntagvormittag damit gerechnet, dass der Wert wieder deutlich unter 40 sinkt. Zuvor gab es eine Lagebesprechung mit Oberbürgermeister Harry Mergel, Bürgermeisterin Agnes Christner und dem Leiter des Städtischen Gesundheitsamts, Peter Liebert.

"Wir sehen darin eine Entspannung, aber keinesfalls eine Entwarnung." Harry Mergel, Oberbürgermeister von Heilbronn

Ab 35 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt eine Vorwarnstufe, bei 50 kann es weitere Einschränkungen geben bis hin zum Shutdown.

Stadt beobachtet Lage weiter genau

Das Gesundheitsamt der Stadt Heilbronn könne trotz stetig neuer Corona-Fälle die Kontaktnachverfolgung gewährleisten. Die meisten positiven Corona-Tests seien weiterhin auf Erkrankte in der Familie zurückzuführen oder von Reiserückkehrern, teilte die Stadt Heilbronn am Montag auf SWR Anfrage hin mit.

Die Stadt will die Lage weiter sehr genau beobachten. Man sei vorbereitet, weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu ergreifen. Die Stadtverwaltung hatte bereits am vergangenen Montag weitere Schutzmaßnahmen angekündigt, sollte die Zahl der Neuinfektionen weiter steigen. Seit einer Woche gilt in Heilbronn die Vorwarnstufe.

Appell an Reiserückkehrer

Bislang ist das Infektionsgeschehen in Heilbronn vor allem auf Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurückzuführen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Daher appelliert der OB erneut an die Reiserückkehrer, die geltenden Regeln einzuhalten.

"Lassen Sie sich testen und halten Sie die Quarantäne ein, bis Ihnen ein negatives Testergebnis vorliegt. Nehmen Sie auch die zweite kostenlose Testmöglichkeit fünf bis sieben Tage nach Rückkehr wahr." Harry Mergel, Oberbürgermeister von Heilbronn

Bis zum zweiten negativen Testergebnis sollten soziale Kontakte möglichst gemieden werden, so der OB. So könne man am besten verhindern, dass sich das Virus ausbreite. Darüber hinaus gilt der Aufruf, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.