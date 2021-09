Negative PCR-Tests: Ferienprogramm am Heimbacher Hof in Schwäbisch Hall geht weiter

Gute Nachrichten für den Heimbacher Hof in Schwäbisch Hall: Die PCR-Tests haben die zunächst positiven Tests bei drei Kindern und einem Mitarbeiter korrigiert. Nun kann das Ferienprogramm weitergehen.

Zuerst positiv - jetzt negativ. Beim Ferienprogramm am Heimbacher Hof in Schwäbisch Hall sind am Mittwoch erneut drei Kinder einer Gruppe positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ebenso ein Mitarbeiter, der in dieser Gruppe gearbeitet hat. Nun gibt es Entwarnung.

Kinder zurück aus der Quarantäne

Vorsorglich waren alle 20 Kinder der Gruppe direkt nach Hause geschickt worden. Jetzt dürfen sie zurückkommen und wieder am Ferienspaß teilhaben. Die betroffenen Familien wurden direkt nach Bekanntgabe der PCR-Testergebnisse informiert.

"Das gesamte Team des Heimbacher Hofs ist sehr erleichtert, dass sich die positiven Schnelltest-Ergebnisse nicht bestätigt haben und somit keine Infektion bei unserem Ferienprogramm vorliegt."

Warum waren die Schnelltests positiv?

Derzeit werde nun geprüft, ob möglicherweise die kühlen morgendlichen Umgebungstemperaturen die Ursache für die falsch positiven Testergebnisse waren, so die Stadtverwaltung. Um dies künftig auszuschließen, werden die Schnelltests am Heimbacher Hof künftig in den Innenbereich verlagert.

Durch das vorhandene Hygienekonzept konnte das Ferienprogramm laut Gesundheitsamt für die anderen vier Gruppen zwischenzeitlich weitergeführt werden.

Schon im August gab es mehrere Corona-Fälle im Heimbacher Hof. Die Stadt hatte danach das Hygienekonzept verschärft. Die Kinder werden seitdem jeden Tag per Antigen-Schnelltest getestet, anstatt zweimal pro Woche.