Gerlachsheim, ein Stadtteil von Lauda-Königshofen, wurde schon als „gallisches Dorf bezeichnet“. Denn dort gab es in den letzten Jahren vehement Widerstand in der Bürgerschaft gegen eine geplante Bodenabfall-Aufbereitungsanlage am Ortsrand. Die Anlage einer Baufirma wird inzwischen gebaut. Und trotzdem hatten die Gegner noch Hoffnung auf Alternativstandorte. Doch jetzt wird die Suche danach eingestellt.