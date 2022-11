Zeitweilig kein Zugriff auf E-Paper der "Heilbronner Stimme"

per Mail teilen

Die "Heilbronner Stimme" kämpft immer noch mit den Nachwirkungen eines Hacker-Angriffs. So konnten die Leser am Freitagmorgen nicht auf das E-Paper zugreifen.

Auch gut vier Wochen nach dem Cyber-Angriff spürt die "Heilbronner Stimme" noch die Auswirkungen. So konnten die Leser am Freitagmorgen beispielsweise nicht auf das E-Paper, also auf die digitale Version der Freitagsausgabe, zugreifen. Die technischen Probleme seien aber nun behoben, sagte Chefredakteur Uwe Ralf Heer dem SWR Studio Heilbronn.

Abläufe immer noch improvisiert

Grund sei ein interner Systemfehler gewesen. Dieser sei darauf zurückzuführen, dass vieles immer noch improvisiert ablaufe, so Heer weiter. Noch bis Ostern könne es immer wieder zu technischen Problemen kommen.

Man arbeite mit Hochdruck daran, dass auch mit den beschädigten Systemen zumindest übergangsweise gearbeitet werden könne, bis man eine komplett neue, parallele IT-Landschaft aufgezogen habe. Das führe im Moment noch zu längeren Produktionszeiten, zu Verzögerungen im Abrechnungssystem und Einschränkungen im Service-Bereich.