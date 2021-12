Weihnachtszirkus abgesagt und Winterzauber frühzeitig beendet

Der Weihnachtszirkus in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist abgesagt. Auch das Winterzauber-Angebot am Schloss mit Eisbahn ist beendet, teilte die Stadt mit. Man hätte sich eine entspanntere Situation in diesem Winter gewünscht, wird Veranstalter Rudi Bauer in der Pressemitteilung zitiert. Doch spätestens mit der 2G-Plus-Regelung sowie den Kapazitätsbeschränkungen bei Veranstaltungen fehle am Ende auch die Wirtschaftlichkeit, heißt es. Schon im vergangenen Jahr musste der Main-Tauber Weihnachtszirkus coronabedingt ausfallen. Der Winterzauber mit Buden und Eisbahn im Äußeren Schlosshof ist bereits nicht mehr geöffnet. Mit beiden Winter-Veranstaltungen soll es in einem Jahr weitergehen, kündigte Bauer an.