Doch kein Jufa Hotel in Bad Mergentheim

Das in Bad Mergentheim geplante Jugend- und Familiengästehaus des Investors "Jufa Hotels" kommt doch nicht zustande. Gestiegene Baukosten seien der Grund.

Das "Jufa-Projekt" sollte Jugendlichen und Familien eine Unterkunft bieten. Auf dem Areal des ehemaligen Alten- und Pflegeheims sollte es entstehen. Bereits seit 2017 wurde an dem Projekt konkret geplant, teilt die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) mit. Angesichts deutlich gestiegener Baukosten habe der Investoer "Jufa Hotels" jetzt jedoch einen Rückzieher gemacht und der Stadt abgesagt.

Schaubild Jufa-Projekt Bad Mergentheim Stadt Bad Mergentheim

Enttäuschung in Bad Mergentheim

Auf die Mitteilung des Investors habe die Stadt Bad Mergentheim enttäuscht reagiert, mit dem Projekt sollte die Gästestruktur in der Stadt verjüngt werden. Dafür war die Stadt, bereit rund 1,5 Millionen Euro Investitionskosten-Zuschuss zu gewähren in die weiterhin in ihrem Besitz befindlichen bestehenden Gebäude.

"Wir bewegen uns mit Projekten wie diesem in einem ganz anderen Umfeld als noch im Jahr 2017."

Eine Alternative für das städtische APH-Areal könnte nun eine studentische Nutzung sein, teilt die Stadt mit. Für Studierende des DHBW-Campus gebe es dringenden Platzbedarf.