In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) wird es kein Hallenbad geben. Der Gemeinderat hat sich am Mittwochabend mehrheitlich gegen einen Neubau ausgesprochen. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Damit wird es keinen Ersatz für die geschlossene Kleinschwimmhalle in der Kreisstadt geben. Die langfristige jährliche finanzielle Belastung sei zu hoch. Zur Deckung des jährlichen Defizits müsste an anderen Stellen gespart werden, hieß es.