Noch kein genauer Abschalt-Termin für Atomkraftwerk Neckarwestheim II

Als letztes Atomkraftwerk in Baden-Württemberg und eines der letzten in Deutschland soll der Meiler Neckarwestheim II im Landkreis Heilbronn bis Ende des Jahres vom Netz. "Im Moment gibt es noch kein konkretes Datum", sagte der Chef des Energiekonzerns EnBW, Frank Mastiaux, der Deutschen Presse-Agentur. "Der Kraftwerksblock wird spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet. Aus technischen und organisatorischen Gründen legen wir das Datum mit etwas Vorlauf fest, aber sehr wahrscheinlich erst im vierten Quartal." Das liege - anders als der gesetzlich festgelegte Ausstiegstermin zum Jahresende - in der Verantwortung des Unternehmens, erklärte Mastiaux. "Aber natürlich sind wir auch in diesem Punkt im engen Austausch mit der Aufsichtsbehörde."