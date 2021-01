Das Verkehrsministerium bezeichnet drohende Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Heilbronn als unwahrscheinlich. Das Ministerium rechnet damit, dass der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid 2020 in Heilbronn eingehalten worden ist. Heilbronn sei ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Luftreinhaltung in Baden-Württemberg, heißt es in einer Mitteilung. Für den Rückgang der Luftschadstoffe macht das Ministerium verschiedene Maßnahmen verantwortlich. In der Heilbronner Innenstadt gilt etwa Tempo 40 und ein Transitverbot für schwere Lkw. An der Messstelle in der Weinsberger Straße in Heilbronn wurden Luftfiltersäulen aufgestellt. Die Stadt hatte die Devise ausgegeben: Luftqualität verbessern und Fahrverbote verhindern.