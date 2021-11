Ärzte rechnen nicht mit erhöhter Nachfrage nach PCR-Tests

per Mail teilen

Ab Mittwoch könnte die Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg in Kraft treten, mit einer PCR-Testpflicht für Ungeimpfte. Ärzte erwarten dennoch keine erhöhte Nachfrage.

Nachdem am Freitag erstmals der Wert von 250 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen im Land überschritten wurde, ist die Zahl bis Montag auf 276 angestiegen. Somit könnte, sofern die Zahl weiter über 250 bleibt, ab Mittwoch die Corona-Warnstufe in Kraft treten.

PCR-Tests zu teuer, für Ungeimpfte unwirtschaftlich

Das hätte zur Folge, dass für Ungeimpfte in vielen Bereichen, wie Museen, Theater, Kinos und Restaurants, eine PCR-Testpflicht in Kraft treten würde. Diese Tests müssten die Betroffenen dann aus eigener Tasche bezahlen.

Die Hausärzte in der Region Heilbronn-Franken rechnen allerdings nicht mit einer erhöhten Nachfrage nach solchen Tests. So glaubt Hausarzt Tobias Neuwirth von der Corona-Schwerpunktpraxis in Neckarslum-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) beispielsweise, dass PCR-Tests sich auf Dauer für Ungeimpfte nicht lohnen. Ein solcher Test koste seiner Aussage nach zwischen 90 und 100 Euro.

"Für Ungeimpfte ist das einfach wirtschaftlich gar nicht machbar."

Mit der PCR-Testpflicht und den damit verbundenen hohen Kosten für Ungeimpfte steige der Druck, sich doch impfen zu lassen, so Neuwirth.

Druck auf Ungeimpfte steigt, steigende Impfbereitschaft nicht erwartet

Die hohen Kosten sieht auch auch Manfred Frenzel, Allgemeinmediziner aus Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg), der noch Praxen in Lauffen und Ellhofen (beide Kreis Heilbronn) betreibt. Dass Ungeimpfte sich nun allerdings doch noch für eine Impfung entscheiden, daran glaubt Frenzel nicht. Die meisten hätten ihre Entscheidung dahingehend schon getroffen.

"Man muss aufpassen, dass man da nicht in die Rolle eines Missionars kommt. Das wollen wir Ärzte auch nicht."

Impfbus weiter unterwegs, Nachfrage nach Dritt-Impfungen steigt

Im Heilbronner Stadtgebiet wird nach Angaben der Stadtverwaltung der Impfbus vorerst weiterhin bis Ende des Jahres touren und Erst-, Zweit- sowie Drittimpfungen anbieten. Insgesamt seien dort bereits 5.715 Spritzen verabreicht worden. Tobias Neuwirth empfiehlt aus medizinischer Sicht weiterhin eine Impfung, bei ihm hätten auch die Nachfragen nach Drittimpfungen zugenommen.