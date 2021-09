Keim auf Neugeborenen-Intensivstation in Heilbronner Kinderklinik

per Mail teilen

Auf der Neugeborenen-Intensivstation der Kinderklinik am Heilbronner Gesundbrunnen ist bei Routinekontrollen ein Keim nachgewiesen worden, der für Frühchen gefährlich ist.

Deshalb hat das SLK-Klinikum in Heilbronn jetzt kurzfristig eine zweite Kinder-Intensivstation aufgebaut, diese ist von der bisherigen Station streng isoliert. Durch den Keim sind drei Kinder erkrankt, heißt es in einer Mitteilung. Bei fünf Neugeborenen wurde der Keim nachgewiesen, so ein Sprecher.

Lebensgefährliche Infektionen bei Neu- und Frühgeborenen möglich

Konkret geht es um ein Bakterium ("Serratia marcescens"), welches bei schwerkranken Neugeborenen und Frühgeborenen lebensgefährliche Infektionen verursachen kann. Serratien seien Bakterien, die bei vielen Menschen zur Darmflora gehören. In der Regel stellten sie kein Risiko dar. Sei jedoch die Immunabwehr eingeschränkt oder geschwächt, könnte es zu lebensbedrohlichen Infektionen kommen. Woher der Keim stammt, ist laut SLK-Kliniken noch unklar.

Auf der Neugeborenen-Intensivstation der Kinderklinik am Heilbronner Gesundbrunnen wurde ein Keim gefunden SWR

"In den meisten Fällen findet man die ursprüngliche Quelle, wie die Bakterien zu den Kindern kommen, nicht. Trotz umfangreicher Untersuchungen."

Nur Notfälle bei Frühgeburten werden am Gesundbrunnen angenommen

Schwangere, bei denen das Risiko einer Frühgeburt besteht, werden vorsichtshalber in anderen Krankenhäusern behandelt. Zudem werde die Station umfangreich desinfiziert und gereinigt. Auch die Hygienemaßnahmen seien intensiviert worden, sowie die Mitarbeiter getestet. Notfälle werden weiter in Heilbronn aufgenommen.

Im SLK-Klinikum in Heilbronn wurde kurzfristig eine zweite Kinder-Intensivstation aufgebaut SWR

Bis zum Normalbetrieb werde es mehrere Wochen dauern, so Maria Martin, Institutdirektorin für Infektionsprävention in den SLK-Kliniken. Planbare Frühgeburten ohne Notfall müssten wohl mindestens noch nächste Woche in anderen Kliniken behandelt werden.

Der ambulante und stationäre Klinikbetrieb läuft normal weiter. Auch die intensivmedizinische Versorgung von Kindern in Notfällen sei gesichert.