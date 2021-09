Nach Keimfund bleibt Neugeborenen-Intensivstation weiter isoliert

Die Suche nach der Ursache für die Keimbelastung auf der Neugeborenen-Intensivstation der Kinderklinik am Heilbronner Gesundbrunnen läuft weiter. Die betroffene Station bleibt isoliert. Häufig könne man die Quelle jedoch nicht feststellen, sagte ein Sprecher der SLK-Kliniken auf Anfrage, dennoch würden aktuell weitere Untersuchungen in der Umgebung durchgeführt. Die Keimbelastung wurde am Dienstag bei Routinekontrollen gefunden, drei Neugeborene sind erkrankt. Die Serratia-Infektion sei eine Nebendiagnose, wegen derer die betroffenen Neugeborenen derzeit nicht ursächlich intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Für Frühchen können diese Serratia-Bakterien lebensgefährlich sein. Schwangere, bei denen das Risiko einer Frühgeburt besteht, werden in anderen Krankenhäusern behandelt.