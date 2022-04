Kaufland: Rückruf von Haferdrink

Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat am Mittwochabend den Rückruf eines Haferdrinks veröffentlicht, aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes. Es handelt sich um den Bio-Haferdrink von K-take it veggie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.3.2023 und der Chargennummer L.J22/017 018. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das genannte Produkt Spuren von Soja enthalte, heißt es. Dieses Allergen sei nicht auf der Verpackung deklariert. Aufgrund möglicher allergischer Reaktionen sollten Kundinnen und Kunden das betroffene Produkt nicht verzehren. Für Menschen, die nicht allergisch auf Soja reagieren, gebe es keine Bedenken, heißt es weiter. Das Produkt kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.