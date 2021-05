per Mail teilen

Der rassistische Dekoartikel war auf einer Online-Plattform von Kaufland angeboten worden. Nach einem Hinweis reagierte das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sofort.

Auf der Online-Plattform "Marktplatz" von Kaufland bieten vor allem externe Händler Waren an. Unter diesen Artikeln war auch eine 30 Zentimeter große sitzende Dekofigur, die als Kartenhalter angeboten wurde. Die Figur stellt einen Schwarzen Menschen als Diener dar - in weißer entsprechender Kleidung, mit einem Turban auf dem Kopf. Er sitzt nach oben blickend im Schneidersitz, eine Schüssel haltend, die als Ablage dienen kann.

Verkauft wurde der Artikel unter der Bezeichnung "Kartenhalter Dekofigur Kolonial 'Mohr'". Die Figur entspricht nicht nur in ihrer unterwürfigen, stets dienenden Haltung einem stereotypen Bild von Schwarzen Menschen gegenüber Weißen in der Kolonialzeit. Auch das Wort "Mohr", unter dem die Figur verkauft wurde, ist ein diffamierendes Relikt aus der Kolonial- und Sklavenhalterzeit. In der Literatur wird es teils auch nur als "M-Wort" umschrieben, da es stark diskriminierend ist.

Kaufland reagiert - auch auf Instagram

Der Handelsriese Kaufland reagierte umgehend und entfernte den Artikel von seiner Online-Plattform. Schriftlich teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme an den SWR mit:

"Wir stehen für Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Rassismus und Diskriminierung verurteilen wir aufs Schärfste. Diese Dekofigur haben wir umgehend aus dem Angebot entfernt und uns hierzu mit dem Händler in Verbindung gesetzt" Stellungnahme Kaufland

"In diesem Fall werden wir den Händler, neben der Löschung seines Angebots, abmahnen und bei einem erneuten Verstoß von einem Verkauf auf unserem Online-Marktplatz ausschließen", so Kaufland weiter.

Diskussionen um Rassismus auf Instagram

Zuvor aber gab es schon Diskussionen im sozialen Netwerk Instagram von Userinnen und Usern, die sich diskriminiert fühlten. Auch die Frage stand im Raum: Welches Bild von Schwarzen Menschen und People of Color vermittelt werde, wenn im Wohnzimmer ganz selbstverständlich eine solche Dienerfigur sitzt?

Der Münchener Rapper Sinan Saibou etwa wandte sich per Video-Botschaft an Kaufland und forderte, den Artikel von der Website zu nehmen.

Noch fehlt vielen ein Bewusstsein

Dass solche Darstellungen und Muster verletzend wirken, sei noch nicht überall im Bewusstsein angekommen, sagt Tanja El Ghadouini von der Antidiskriminierungsstelle Heilbronn. Vor allem bei denen, die nie davon betroffen seien.