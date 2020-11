per Mail teilen

Das Bundeskartellamt hat Zweifel bei der Übernahme von neun Real-Märkten durch das Einzelhandelsunternehmen Kaufland, das zur Neckarsulmer Schwarz-Gruppe gehört.

Der Handelsriese Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) will mehr als 100 Real-Märkte übernehmen, bei neun davon erwartet die Behörde erhebliche Behinderungen des regionalen Wettbewerbs. Zudem wachse die Sorge wegen der zunehmenden Einkaufsmacht des Handelsriesen gegenüber Lebensmittelherstellern und Lieferanten, schreibt die Deutsche Presse-Agentur am Montag. Wegen möglicher Lösungen sei die Behörde mit Kaufland und dem Real-Eigentümer SCP im Gespräch. Eine Entscheidung soll Ende Dezember fallen.

Kaufland übernimmt Online-Marktplatz Real.de

Noch vor einem Monat gab es grünes Licht: Die Schwarz-Gruppe in Neckarsulm mit Kaufland darf die Online-Sparte Real.de übernehmen. Die EU-Kommission hatte keine Wettbewerbsbedenken und hat der Übernahme zugestimmt. Die Online-Plattform soll unter dem Namen Kaufland fortgeführt werden. Bereits im Juni gab die Schwarz-Gruppe bekannt, dass sie den Online-Marktplatz übernehmen werde. Die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland ist bisher im Online-Bereich nicht sehr präsent. Offenbar möchte man im Konzern jetzt stärker vom Online-Boom auch im Bereich Lebensmittel profitieren.

Der Warenhaus-Konzern Real der SCP Group war verkauft und zerschlagen worden. Kaufland will auch einige Filialen übernehmen.

Zur Schwarz-Gruppe in Neckarsulm gehört neben Kaufland auch der Discounter Lidl. Das Unternehmen sei mit einem Umsatz von mehr als 113 Milliarden Euro europaweit der mit Abstand größte Lebensmitteleinzelhändler, heißt es.