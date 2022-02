Weniger Umsatz im Einzelhandel in Heilbronn-Franken

In der Region Heilbronn-Franken haben Kunden in den Jahren 2019 bis 2021 weniger Geld im Einzelhandel ausgegeben als in den Jahren zuvor. Das ergab die Kaufkraftanalyse der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken. Die Coronakrise habe auch im Einzelhandel messbare Spuren hinterlassen, heißt es. Auch die Kaufkraft der Haushalte ist in den vergangenen zwei Jahren in der Region um 4,3 Prozent gesunken. Zudem ist der Umsatz des stationären Einzelhandels um gut acht Prozent zurückgegangen. Im bundesweiten Vergleich steht die Region jedoch verhältnismäßig gut da. Die Kaufkraft im Einzelhandel und der Einzelhandelsumsatz sind jeweils etwa 0,5 Prozentpunkte weniger gesunken als der deutsche Durchschnitt.