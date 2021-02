In Lauffen am Neckar im Kreis Heilbronn hat die Polizei eine Katze aus dem Kasten eines Rolltores gerettet. Das Tier war an einem Rolltor einer Tiefgarage hochgeklettert. Just in diesem Moment drückte ein anfahrender Anwohner auf die Fernbedienung, um das Tor zu öffnen. Die Katze hing noch am Rolltor und wurde nach oben in den Kasten gezogen, in dem das Tor aufgerollt wird. Ein Zeuge bemerkte das Unglück und zog den Stecker, um den Mechanismus zu stoppen. Die Katze saß jedoch bereits im Kasten fest, und kam nicht mehr heraus. Zwei zur Hilfe gerufene Polizisten montierten kurzerhand die Verkleidung ab und befreiten das Tier. Die Samtpfote hat das Abenteurer wohl unverletzt überstanden, denn sie suchte gleich das Weite.