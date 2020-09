per Mail teilen

In Gundelsheim (Kreis Heilbronn) haben Feuerwehr und Tierrettung Unterland eine Katze aus einer Güllegrube gerettet.

Das etwa sechs Monate alte Tier war am Samstagabend wohl über Sträucher in die Grube gelangt, kam aber nicht mehr selbst raus. Die Katze wurde in ein Tierheim gebracht.