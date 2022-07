Kater in Totschlagfalle verendet - Peta erstattet Strafanzeige

In Eppingen (Kreis Heilbronn) ist ein Kater in einer illegalen Totschlagfalle eingeklemmt worden und verendet. Die Tierschutzorganisation Peta hat bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Halter des Katers habe das Tier noch lebend in der Falle gefunden, in seinen Armen sei es dann gestorben, sagt Peter Höffken von Peta. In Baden-Württemberg sind solche Totschlagfallen zwar verboten, dennoch können sie in Deutschland gekauft werden. Dementsprechend werden sie illegal eingesetzt, sagt Höffken. Die Tierschutzorganisation fordert daher das Verbot solcher Fallen, da Tiere oftmals unter qualvollen Schmerzen erst nach Tagen verenden würden. Auf Tierquälerei steht bis zu drei Jahre Gefängnis.