Die Polizei Heilbronn hat eine mutmaßliche Diebesbande geschnappt. Sie stahl offenbar in den Kreisen Heilbronn und Ludwigsburg Katalysatoren alter Fahrzeuge. Die Polizei kam der Bande laut Mitteilung nach einem Einbruch in einen Rohbau in Güglingen auf die Spur. Dort wurden Maschinen gestohlen. Ein 36-Jähriger aus Heilbronn-Böckingen wurde ermittelt. Vom mutmaßlichen Haupttäter führten Hinweise zu der mutmaßlichen Katalysatoren-Diebesbande. Vergangene Woche schon wurden vier Männer im Alter von 21 bis 41 Jahren festgenommen, zwei davon auf frischer Tat. Bei einem Hehler in Schwäbisch Hall stellten die Ermittler Diebesgut sicher. Die Männer sitzen mittlerweile in Haft. Ihnen werden Diebstähle unter anderem auch in Bad Friedrichshall, Neckarsulm, Untergruppenbach und Flein vorgeworfen. Der Wert der Beute liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.