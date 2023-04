Lange Wartezeiten: Beschwerden über SLK-Kindernotfallpraxis

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg will gegen die langen Wartezeiten in der Kindernotfallpraxis im SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn vorgehen.

In den vergangenen Wochen und Monaten soll es häufig zu Beschwerden von Eltern über zu lange Wartezeiten in der Kindernotfallpraxis im SLK-Klinikum in Heilbronn gekommen sein, wie die Heilbronner Stimme berichtete. Eltern sollen sich beschwert haben, dass sie mit ihren kranken Kindern teilweise stundenlang im Freien bei Kälte und Regen auf eine Behandlung warten mussten. Kassenärztliche Vereinigung will gegen Probleme vorgehen Für die Notfallpraxen, wie auch die im Gebäude der SLK-Kliniken am Gesundbrunnen, sind die jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen zuständig - auch für das Personal. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) sei bereits seit vergangener Woche über die Vorfälle und Beschwerden informiert, so KVBW-Sprecherin Martina Tröscher auf SWR-Anfrage. Sie stehe in engem Austausch mit dem SLK-Klinikum, um eine Lösung zu finden. Aufgrund vieler Atemwegsinfektionen auch bei Kindern und Jugendlichen könne es vorkommen, dass der Wartebereich der Kindernotfallpraxis nicht ausreiche und die Patienten im Treppenhaus oder vor der Praxis warten müssten, so Tröscher weiter.