Der Kartenvorverkauf für die alternative Spielzeit der Freilichtspiele Schwäbisch Hall hat am Wochenende begonnen. Auf dem Spielplan stehen fünf Produktionen, die ab 24. Juli gespielt werden. Darunter sind drei Neuinszenierungen: Auf der Großen Treppe "Das Spiel von Liebe und Zufall" von Marivaux , "Eine Sommernacht" von Greig/McIntyre und das Kinder- und Familienstück "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" auf der Parkbühne am Neuen Globe. Dazu werden zwei Wiederaufnahmen und musikalische Abende präsentiert. Alles findet im Freien statt, sodass laut Veranstalter die Abstandsregeln eingehalten werden können. Vor der Großen Treppe wird nur jede zweite Stuhlreihe aufgestellt. Am Neuen Globe sitzen die Zuschauer an Tischen.