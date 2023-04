Für Pfarrer Ingo Kuhbach, Dekan im Hohenlohekreis, zeigt sich, dass die Bedeutung der Kartage für viele Menschen zunehmend in den Hintergrund gerät. Dabei sei diese stets präsent.

Für viele Menschen sei kaum noch im Bewusstsein, dass auch das Traurige an Ostern dazugehört, sagt der katholische Pfarrer Ingo Kuhbach aus Mulfingen (Hohenlohekreis). Am deutlichsten werde das für den Dekan des Dekanats Hohenlohe immer am Tag nach Karfreitag: Der Tag werde häufig als Ostersamstag betitelt, dabei sei es eigentlich der Karsamstag. Strenggenommen sei der Ostersamstag erst eine Woche später, aber der Begriff Ostersamstag setze sich immer mehr durch. Und sei es nur durch eine Erwähnung in den Fernsehzeitschriften.

Dadurch werde zu einem gewissen Grad aber eben auch das Leid zurückgedrängt, es scheint so, als wolle man es nicht mehr so präsent und gegenwärtig haben.

"Ich nehme mehr und mehr wahr, dass das Schmerzhafte, das Traurige, das Leidvolle, das zu Ostern dazugehört, vor allem am Karfreitag, dass das in den Hintergrund tritt."

Die Bedeutung der Kartage im Alltag

Dabei würden die Menschen eigentlich viel von der Bedeutung von Karfreitag im Leben mitbekommen. Der Krieg in der Ukraine zeige das sehr deutlich. Aber nicht nur in der Ferne, auch im eigenen Land: Wenn sich zum Beispiel Jugendliche im Internet demütigen oder sogar nach dem Leben trachten würden, sagt Pfarrer Kuhbach. In vielen Bereichen ist Leid sichtbar.

Abkehr von Glauben und Religion

Die Kartage seien da eine Gelegenheit, sich genau dessen zu besinnen. Der katholische Dekan Kuhbach ist allerdings skeptisch, ob der Transfer im Alltag noch klappt und stattfindet. Die Zahl der Kirchenaustritte und auch das, was viele Menschen über Glaube und Religion denken und sagen, deuten eher darauf hin, dass viele den Sinn nicht mehr im Glauben suchen, sondern mittlerweile lieber woanders, wo man Gott nicht bräuchte, um etwas zu erklären.