Am Freitag findet der erste sogenannte "Karriere Kick" statt - eine neuartige Ausbildungsmesse: Beim Kickern soll das Eis gebrochen werden, Interessierte können sich vorstellen.

Eine Berufsorientierungsmesse der besonderen Art, so nennt es der Veranstalter Hohenlohe Plus: Beim ersten sogenannten "Karriere Kick" in Waldenburg (Hohenlohekreis) kickern Schülerinnen und Schüler zusammen mit und gegen Ausbildungsverantwortliche. So sollen sich in nur wenigen Minuten die Soft Skills, also die Fähigkeiten, die über das Fachliche hinaus gehen, der potentiellen Bewerberinnen und Bewerber zeigen.

Der Kicktertisch als Eisbrecher

Die Bewerberinnen und Bewerber bekommen für jede Runde einen neuen Ausbildenden zugelost. Gemeinsam wird dann zwei bis drei Minuten gekickert, jeweils gegen ein anderes Team bestehend aus einer Schülerin oder einem Schüler zusammen mit einem Ausbildenden. So sollen sich alle ganz mühelos über Ausbildung und Beruf unterhalten können, so der Veranstalter.

Die Ausbildungsmesse findet im Gewerbepark Hohenlohe auf dem Gelände der Firma R. Stahl AG statt, von 9:00 bis 14:00 Uhr.