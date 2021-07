per Mail teilen

Auf der A81 zwischen Untergruppenbach und Ilsfeld (Kreis Heilbronn) sind am Montagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Vier weitere Fahrzeuge prallten in den Unfall.

Vermutlich wegen Aquaplanings kamen die beiden Männer mit ihren Fahrzeugen ins Schleudern. Einer von ihnen, ein 44-Jähriger, kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, prallte mehrfach gegen die Leitplanke und stieß schließlich mit dem anderen Wagen zusammen.

Aus dem Fahrzeug geschleudert

Der 44-Jährige wurde bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt; auch der 54 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens musste schwer verletzt in die Klinik gebracht werden. Die Polizei geht davon aus, dass der 44 Jahre alte Mann nicht angeschnallt war.

Durch heranfahrende Fahrzeuge kam es an der ursprünglichen Unfallstelle zu weiteren Unfällen. Insgesamt vier weitere Autofahrer kollidierten in Folge mit den Unfallautos. Dabei wurde ein 50 Jahre alter Mann leicht verletzt, er kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall auf der A81 wurden zwei Menschen schwer verletzt 7aktuell.de

Polizei vermutet Aquaplaning

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei geht davon aus, dass Aquaplaning der Grund gewesen sein könnte. Der genaue Unfallhergang werde jetzt von Sachverständigen rekonstruiert, heißt es. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden.

Nach ersten Schätzungen entstand an den insgesamt sechs Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mindestens 60.000 Euro, so die Polizei. Die Richtungsfahrbahn war bis in die Nacht hinein voll gesperrt.

Autofahrer filmten Unfallgeschehen

Die Polizei bemängelt, dass etliche Autofahrer langsam am Unfallgeschehen vorbeifuhren und dabei mit ihren Handys filmten. Polizeibeamte mussten diesbezüglich mehrfach einschreiten.