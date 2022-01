Heilbronn: Offizielle Kandidatenvorstellung für Oberbürgermeister-Wahl

per Mail teilen

Die drei Kandidaten für die Wahl des Heilbronner Stadtoberhaupts stellen sich am Mittwochabend offiziell vor. Wahlplakate hängen bereits seit dem Wochenende im Stadtgebiet.

Zur Wahl am 6. Februar stehen Amtsinhaber Harry Mergel (SPD), Raphael Benner (AfD) und die parteilose Katharina Mikov.

Coronabedingt wird die Teilnehmerzahl der Kandidatenvorstellung in der Heilbronner Veranstaltungshalle Harmonie auf 350 Personen begrenzt. Die Veranstaltung wird aber aufgezeichnet und auf die städtische Internetseite gestellt. Beginn ist am Mittwoch um 19 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gilt die 3G-Regel.

15 Minuten für jeden Kandidaten

Die Bewerber werden sich in der Reihenfolge, wie sie der Gemeindewahlausschuss festgestellt hat, einzeln in einer 15-minütigen Vorstellung präsentieren. Demnach beginnt Raphael Benner, danach folgt Harry Mergel, zuletzt Katharina Mikov. Im Anschluss daran können die Bürgerinnen und Bürger eine Stunde lang den Kandidaten direkt Fragen stellen.

Verschiedene Schwerpunkte der Kandidaten

Mergel, der seit acht Jahren im Amt ist, setzt auf Klimaschutz, Bildung und moderne Arbeitsplätze. Bei Benner stehen eher Kultur und Sport im Mittelpunkt, unter anderem will er die Behörden verschlanken. Mikov will den Zusammenhalt fördern und sich vor allem für junge Menschen einsetzen aber auch die Vernetzung einzelner Bildungsstätten wie Kindergärten, Jugendämtern und Kinderärzten liegt ihr nach eigenen Angaben am Herzen.

Falls bei der Wahl am 6. Februar keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält, findet am 20. Februar eine Neuwahl statt.