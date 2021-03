Auf einer Baustelle in Heilbronn-Böckingen ist möglicherweise ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der verdächtige Gegenstand soll am Freitag vom Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht werden, so die Stadt. Ob es sich tatsächlich um eine Weltkriegsgranate oder doch harmloses Altmetall handelt, soll am Freitagvormittag der Kampfmittelbeseitigungsdienst klären. Dazu sind rund um das Bauprojekt auf der Schanz in Böckingen zwar keine Sperrungen oder Räumungen erforderlich, dennoch sollen umliegende Schulen auf Präsenzunterricht verzichten, Kindergärten wurden gebeten, zu schließen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, so die Stadt. Welche weiteren Maßnahmen zu treffen sind, entscheidet sich aber erst, wenn es sich beim Fund auf der Baustelle tatsächlich um einen Blindgänger handelt.