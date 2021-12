"Babywatch" in Corona-Zeiten: Ganz nah bei den Frühchen

per Mail teilen

Das Schwäbisch Haller Diak Klinikum hat ein Kamerasystem auf der Frühgeborenen-Intensivstation installiert, um jungen Familien die schwere Zeit der Trennung zu erleichtern. Mittlerweile gibt es erste Erfahrungen.

Es ist ohnehin eine schwere Zeit: "Wenn sich das zu erwartende Baby zu früh auf den Weg ins Leben macht, überschlagen sich die Ereignisse, sodass die Eltern in den ersten Tagen meist nur funktionieren", so Christine Michael, Klinikseelsorgerin für die Kinderklinik in Schwäbisch Hall. Die derzeitige Corona-Pandemie allerdings ist für die Familien noch einmal eine besondere Herausforderung.

Eigenen Nachwuchs über Smartphone oder Computer sehen

Im Haller Diak gibt es jetzt erste Erfahrungen mit "Babywatch". Das System ermöglicht den Eltern, den Nachwuchs live über das Smartphone oder den Computer zu sehen. Digitalisierung trägt damit einen großen Schritt zur aktiven Bindung zwischen Eltern, Geschwistern oder Großeltern bei, schreibt das Klinikum in einer Mitteilung.

Rund um die Uhr - 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche kümmern sich die Fachkräfte um die Kinder, deren "Start ins Leben anders als geplant verläuft oder viel zu früh beginnt". Stets unter Einhaltung der Corona-Regeln. Das macht Besuche von Eltern, Geschwistern und Verwandten kompliziert, der körperliche Kontakt ist eingeschränkt.

Familie Wunderlich mit Paul zu Hause und Ella über "Babywatch" Diakoneo

Schwierig war genau diese Zeit auch für die 37-jährige Michelle Wunderlich. Sie brachte im November im Haller Klinikum ihre Zwillinge Ella und Paul auf die Welt - acht Wochen zu früh und per Kaiserschnitt. Ella und Paul kamen nach der Entbindung auf die Kinder-Intensivstation, die Mutter konnte sie erst einmal nicht sehen.

Kameras schaffen zumindest ein wenig Bindung

Hier kam dann "Babywatch" ins Spiel: Das Kamerasystem ist über dem Inkubator angebracht und überträgt Livebilder, so das Klinikum. Die Kameras schaffen zumindest etwas Bindung, auch wenn sie diese nicht ersetzen können. "Es war aber schön, unsere Kinder zu sehen und zu wissen, dass die Bewegung, die in dem Moment über die Kameraübertragung zu sehen war, auch wirklich live ist. So haben mein Mann und ich viele Stunden damit verbracht, unsere Kinder einfach nur anzusehen", sagt Wunderlich.

Nach wenigen Tagen durften die Eltern dann zu ihren Kindern. Mittlerweile ist Sohn Paul schon zu Hause, seine Schwester Ella musste über die Feiertage noch im Krankenhaus bleiben, schreibt das Diak. Das Kamerasystem gehöre für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums mittlerweile zu einer familienfreundlichen Rundumversorgung dazu.