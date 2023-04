Sonnige Tage, aber kalte Nächte - Während Obstbauern hoffen, dass nicht alle Blüten erfrieren, schieben manche Hobbygärtner in Heilbronn die Gartenarbeit noch etwas raus.

Im Obstbau haben die zuletzt wieder kalten Nächte zu einer Verzögerung bei der Blüte geführt. Auch in den Heilbronner Gärten und auf den Balkonen herrscht oftmals noch "Winterschlaf". Das kalte Wetter der vergangenen Woche drückte bei manchem auch etwas auf die Stimmung, heißt es bei einer nicht repräsentativen Umfrage in der Innenstadt.

Hier und da muss Gartenarbeit noch warten

Viele Heilbronnerinnen und Heilbronner lassen sich aktuell auch noch Zeit mit der Gartenarbeit. Zu kalt sei es noch und zuletzt noch dazu zu nass gewesen, heißt es da oftmals bei der Umfrage in der Heilbronner Innenstadt. Rund um Ostern noch Minusgrade in der Nacht, da scheuen sich so manche Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, zarte Blumen zu setzen oder die Bäume zu beschneiden.

Kälte schlägt manchen auch aufs Gemüt

Und weil es eben zuletzt auch tagsüber wieder kälter war, werden wohl auch einige Urlaubspläne, wie angrillen oder einfach draußen sitzen, nach hinten oder nach drinnen verschoben.

Dennoch: Nach den vielen regnerischen, nass-kalten Tagen in den vergangenen Wochen zaubert der Sonnenschein den meisten doch ein Lächeln ins Gesicht. So sagte ein Mann in der nicht repräsentativen SWR-Umfrage in Heilbronn: "Die Temperatur ist mir egal, ich finde es einfach schön, die Sonne genießen zu können."