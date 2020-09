Die Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) baut eine eigene Kaffeerösterei. Im nordrhein-westfälischen Rheine startete die zur Schwarz Gruppe gehörende "Schwarz-Produktion" den Bau der Rösterei mit einer Produktionsfläche so groß, wie eineinhalb Fußballfelder. Das Werk soll Ende 2021 in Betrieb gehen und jährlich über 50.000 Tonnen Filterkaffee und ganze Bohnen für die Handelsunternehmen Lidl und Kaufland herstellen, heißt es in einer Mitteilung. Der Einstieg in das Kaffee-Segment sei für die Produktionsbetriebe der Schwarz-Gruppe ein weiterer Schritt einer langjährigen strategischen Entwicklung zu einem der führenden Lebensmittelhersteller in Deutschland. Den Angaben zufolge soll das neue Werk nicht nur Kaffee produzieren, sondern mit 80 Mitarbeitern in einer digitalen Fabrik auch die Weichen für die Zukunft der Lebensmittelproduktion stellen. Die Schwarz-Produktion beschäftigt in verschiedenen Sparten rund 3.800 Mitarbeiter.