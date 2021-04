per Mail teilen

Der Kälteeinbruch in dieser Woche macht sowohl Obstbauern als auch Imkern Sorgen. Das Obstversuchsgut Bad Friedrichshall-Heuchlingen (Kreis Heilbronn) rechnet mit Frostschäden bei den frühen Sorten. Darüber hinaus können Bienen die Blüten nicht bestäuben und keinen Nektar eintragen. Bioland-Imker Markus Schwarz aus Wüstenrot (Kreis Heilbronn) bezeichnet die Lage für seine Völker als dramatisch. Das Problem für seine Bienenvölker sei vielmehr, dass es in den letzten Wochen warm gewesen sei und die Bienen aufgrund der Wärme ihre Brut ausgedehnt haben. Dies bedeute, dass die Bienen viel Futter benötigen, welches aber nicht mehr ausreichend vom Winterfutter übrig sei. Man müsse aufpassen, dass die Bienenvölker nicht verhungern, so Schwarz.