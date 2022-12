Nach Razzien in der JVA Heilbronn: Ermittlungen gegen 40 Personen

per Mail teilen

Nach den Razzien in der Heilbronner Justizvollzugsanstalt hat die Staatsanwaltschaft nun die erste Anklage erhoben. Insgesamt werde gegen 40 Personen ermittelt.

Mehrfach fanden in der Justizvollzugsanstalt Heilbronn in den vergangenen Monaten Razzien statt. Wie die Heilbronner Staatsanwaltschaft nun auf SWR-Anfrage mitteilt, werde gegen insgesamt 40 Personen ermittelt, in einem Verfahren wurde inzwischen Anklage erhoben.

Drogen über Dritte ins Gefängnis geschmuggelt

Bereits Ende September hatte es die erste Razzia gegeben. Ein 26-Jähriger soll Drogen beschafft und über Dritte ins Gefängnis geschmuggelt haben, auch ein Mitarbeiter soll dabei eine Rolle gehabt haben.

Um welche Drogenmengen es sich bei der erneuten Schmuggelaffäre Ende November im Heilbronner Gefängnis handelt, will die Staatsanwaltschaft wegen den laufenden Ermittlungen nicht mitteilen. Durchsucht wurden insgesamt zehn Insassen, aber auch kürzlich entlassene Ex-Häftlinge.

Durchsuchungen der JVA im September dieses Jahres. SWR

Schmugglerring 2018 aufgeflogen

Schon 2018 war die JVA Heilbronn in den Schlagzeilen: Damals war ein Drogenschmugglerring aufgeflogen.