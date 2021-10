Heilbronner JVA-Leiter stellt Strafanzeige nach anonymen Anschuldigungen

Nach anonymen Anschuldigungen zu den Zuständen im Heilbronner Gefängnis hat der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Andreas Vesenmaier Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Heilbronn dem SWR Studio Heilbronn. Die Polizei sei mit Ermittlungen beauftragt und soll jetzt herausfinden, wer der Urheber des anonymen Schreibens ist.

Vesenmaier: Anschuldigungen statt freier Meinungsäußerung

Mails waren unter anderem bei diversen Pressestellen und staatlichen Behörden eingegangen. Die darin erhobenen Anschuldigungen gehen über die freie Meinungsäußerung hinaus und bewegen sich im strafrechtlichen Bereich, so Vesenmaier. Für ihn sei zwar die Meinungsfreiheit von großer Bedeutung, dennoch sei eine Strafanzeige in diesem Falle der einzige richtige Weg gewesen.

"Es ist so, dass dort Sachen behauptet werden, die nicht toleriert werden können, weil aus unserer Sicht eben hier strafbare Sachverhalte im Raum stehen."

Eine JVA habe den Auftrag, ihre Insassen auf den richtigen Weg zu bringen. In diesem Zusammenhang könnten strafrechtlich relevante Sachverhalte nicht hingenommen werden.

Maßnahmen aus Sicherheitsgründen erforderlich

Der Anstaltsleiter hatte den Vorwürfen umgehend widersprochen. In den Schreiben heißt es, die JVA habe die Freizeiten der Gefangenen gekürzt und damit auch die Einschlusszeiten am Wochenende verlängert. Vesenmaier erklärt: Diese Maßnahmen sind getroffen worden. Allerdings seien sie aus Sicherheitsgründen erforderlich gewesen, auch aus personellen Gründen. Und sie seien sehr früh kommuniziert worden - auch mit dem Gefangenen- und dem Anstaltsbeirat. Im Dialog mit den Gremien seien Ausgleichsmaßnahmen geschaffen worden. Vesenmaier, so sagt er, versteht zwar, dass es eine Einschränkung für die Gefangenen bedeutet. Nichtsdestotrotz seien Maßnahmen auch nicht über das hinausgegangen, was bereits in anderen Justizvollzugsanstalten des Landes schon Gang und Gäbe ist.

Stimmungsmache gegen Gefängnisleitung?

Die Vorwürfe, die in dem Schreiben - auch von Gefangenen - erhoben wurden, möchte Vesenmaier so nicht stehen lassen. Insassen hätten die Maßnahmen wohl unter anderem zum Anlass genommen, Stimmung in der Anstalt gegen die Schritte und die Leitung selbst zu machen. Nach wie vor aber gebe es ausreichend Freizeitangebote, Besuchsmöglichkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten nach außen für die Gefangenen.

Die "Heilbronner Stimme" hatte zuvor berichtet, dass bei ihr E-Mails eingegangen seien, die die Zustände im Gefängnis anonym kritisierten.