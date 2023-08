per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A81 nahe Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war er zu schnell gefahren.

Mehrere Zeugen haben am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr per Notruf die Polizei alarmiert. Sie hatten beobachtet, wie auf der Autobahn bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) ein Auto in die Mittelleitplanke geprallt und anschließend quer über die Fahrbahn geschleudert war.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den 22-jährigen Fahrer mit schweren Kopfverletzungen vor. Laut Arzt besteht Lebensgefahr.

Fahrzeug "völlig unkenntlich"

Laut Polizeibericht war das Fahrzeug bei dem Unfall bis zur Unkenntlichkeit deformiert worden. Die Beamten gehen davon aus, dass der junge Mann so schnell gerast war, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam ins Krankenhaus.

Autobahn war bis kurz nach 9 Uhr gesperrt

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stuttgart bis kurz nach 9 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.