In Ludwigsburg sind am Freitagabend 16 junge Menschen mit dem Jugendkunstpreis ausgezeichnet worden, darunter auch zwei aus der Region. Zu den Preisträgern gehören Joanna Kubiczek aus Schwäbisch Hall und Franziska Labudek aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). Ihre Werke sind bis Mitte November in der Ausstellung zum Jugendkunstpreis in Ludwigsburg zu sehen.