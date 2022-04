Jugendticket ab 2023

per Mail teilen

Zum 1. März 2023 soll ein landesweites Jugendticket zum Preis von 365 Euro in Baden-Württemberg eingeführt werden, teilte das Ministerium für Verkehr BW am Mittwoch mit. Das Ticket soll allen Jugendlichen mit Wohnort in Baden-Württemberg bis zum 21. Geburtstag sowie Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden bis zum 27. Geburtstag zur Verfügung stehen. Die Heilbronner Landtagsabgeordnete der Grünen, Gudula Achterberg, ist von der Nachricht erfreut. Für Sie sei das Ticket ein wichtiger Baustein, um den öffentlichen Personennahverkehr noch attraktiver zu machen. Weiter teilte sie mit, dass die Übereinkunft des Landes, der Land- und Stadtkreise und der Verkehrsverbünde, sich dieses Zieldatum zu setzen, eine sehr gute Entscheidung sei, nachhaltiges Mobilitätsverhalten gerade auch bei jungen Menschen zu unterstützen. 70 Prozent der Kosten, den Großteil der Förderung, übernimmt das Land und stellt hierfür bis zum Jahr 2025 rund 327 Millionen Euro zur Verfügung.