per Mail teilen

In Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) soll ein 15-jähriger Junge eine Spaziergängerin überfallen und bedroht haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag. Die 63-jährige Spaziergängerin war gegen 15:45 Uhr zwischen Assamstadt und der Bundesstraße 19 unterwegs. Hier soll der 15-jährige Verdächtige die Frau im Bereich des Waldes angegriffen und mit einem Messer bedroht haben. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung entwendete der mutmaßliche Täter diverse Gegenstände und floh. Der Täter trug keine Oberbekleidung und hatte sein Gesicht vermummt. Der Verdächtige wurde durch die alarmierte Polizei in der Nähe des Tatortes auf einem Tretroller angetroffen. Die Kripo sucht Zeugen.