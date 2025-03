per Mail teilen

Ein 14-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Bad Wimpfen vor der Polizei geflüchtet - mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Erst ein Unfall konnte die Verfolgungsjagd stoppen.

Eigentlich waren die Beamten in der Nacht auf Dienstag auf dem Weg zu einem ganz anderen Einsatz in Bad Wimpfen-Jagstfeld (Kreis Heilbronn). Doch dann entdeckten sie gegen 3:30 Uhr zufällig einen Autofahrer, der beim Anblick des Blaulichts mit sehr hohem Tempo davonraste. Insgesamt drei Streifenwagen verfolgten ihn daraufhin mit Blaulicht und Sirene über die Bundesstraße 27 in Richtung Offenau (Kreis Heilbronn) und dann weiter nach Bad Wimpfen. Seine Flucht endete erst, als er mit dem Auto gegen eine Ampel krachte. Danach stellte sich heraus, dass der Raser erst 14 Jahre alt ist.

Minderjährigen erwarten nach der Verfolgungsjagd mehrere Anzeigen

Auf seiner Flucht erreichte der 14-Jährige teilweise ein Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde. Er überfuhr auch eine rote Ampel und gefährdete mehrfach den Gegenverkehr. In Bad Wimpfen raste er dann geradeaus in einen Ampelmasten. Die Polizei konnte ihn dann festnehmen. Der 14-Jährige und seine ebenfalls minderjährige Beifahrerin wurden bei Unfall leicht verletzt.

Am Auto und der Ampel entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 60.000 Euro. Auf den Jugendlichen kommen nun unter anderem Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und einem verbotenen Autorennen zu.