In Heilbronn-Böckingen hat am Mittwoch eine Gruppe Jugendlicher randaliert und dabei Mülltonnen umgetreten, Abfall verteilt und Verkehrszeichen umgeworfen. Außerdem traten sie an insgesamt sechs Autos die Spiegel ab und zerkratzten den Lack. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Gruppe nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen.