Nach dem Raubüberfall am Dienstag auf einen Supermarkt in Blaufelden sind die beiden jugendlichen mutmaßlichen Straftäter nach wie vor in Haft. Es bestehe Wiederholungsgefahr.

Mit einem Fleischbeil und einem Hammer bewaffnet sollen die beiden 16 Jahre alten Jugendlichen am Dienstag einen Supermarkt in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) überfallen haben. Sie sind weiterhin in Haft, wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Freitagvormittag dem SWR auf Anfrage mitteilte. Staatsanwalt: Es besteht Wiederholungsgefahr Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird bei "beiden Beschuldigten der Haftgrund der Wiederholungsgefahr angenommen". Das Amtsgericht Ellwangen hatte Haftbefehle gegen die beiden 16 Jahre alten Jugendlichen erlassen. Mit einem Fleischbeil und einem Hammer sollen sie Angestellte des Supermarktes bedroht und die Tageseinnahmen gefordert haben. Sie sollen mehrere tausend Euro erbeutet haben. Anschließend suchte die Polizei mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach den beiden Jugendlichen. Zeugen haben die Fahnder schließlich auf ihre Spur gebracht. Die beiden waren zwischen Blaufelden und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) im Bus unterwegs, als sie festgenommen wurden.