In Heilbronn werden 241,7 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet (Stand Dienstag 16 Uhr). Nach Angaben der Stadtverwaltung infizieren sich momentan viele junge Menschen.

Dass die Stadt Heilbronn bei den Corona-Neuinfektionen landesweit immer wieder Spitzenreiter ist, führt das städtische Gesundheitsamt auch auf viele Tests zurück.

"In der Ferienzeit hatten wir einen hohen Eintrag von Reiserückkehrern. Es haben viele Covid-19 mitgebracht. Dann testen wir in Heilbronn auch alle engen Kontaktpersonen durch. Das heißt: Wir testen wohl relativ häufig und das mag sein, dass das auch eine Rolle spielt bei den Zahlen." Peter Liebert, Leiter Gesundheitsamt Heilbronn

Nach wie vor steckt sich ein Großteil innerhalb der Familie an, heißt es von der Stadt Heilbronn. Einzelne Corona-Hotspots, wo besonders viele Infektionen auftreten, könne die Stadt allerdings nicht ausmachen.

Schulklassen und Kindergärten betroffen

Bei der Altersverteilung wird deutlich, dass es die meisten Corona-Fälle mit knapp über 50 Prozent in der Gruppe der 20 bis 60-Jährigen gibt. Die Infektionszahlen bei den über 60-Jährigen machen hingegen nur 14 Prozent aus. Auffallend ist, dass die unter 20-Jährigen, also Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, ein Drittel der Fälle beisteuern.

Mehrere Schulklassen und Kindergärten seien von Corona betroffen, so Liebert: "Dort müssen dann immer wieder einzelne Schüler oder Lehrkräfte - oder je nach Situation - auch in Quarantäne."

SLK-Klinikum am Limit

Unterdessen steigt auch der Zahl der Corona-Patienten in den SLK-Kliniken Heilbronn. Schon jetzt ist das Krankenhaus mit seinen Kapazitäten an der Grenze. Dennoch stellt es sich auf weitere Covid-Erkrankte ein, so der Direktor der Klinik für Innere Medizin, Dr. Marcus Hennersdorf. Gab es im Frühjahr noch einen plötzlichen Anstieg an Corona-Patienten, steigen die Zahlen nun kontinuierlich, so Hennersdorf.