Samstagnacht wurden in Sinsheim vor allem Personen aus der Region Heilbronn-Franken bei nächtlichen Treffen kontrolliert. Die Corona-Regeln wurden aber großteilig eingehalten.

Die Parkplätze am Schwimmbad, an der Burg Steinsberg und auch an der Badewelt Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) seien schon länger Treffpunkte für Jugendliche und junge Erwachsene. Das sagt die Polizei. Als dieses Wochenende gegen Mitternacht allerdings mehrere Ruhestörungen gemeldet wurden, gab es eine Besonderheit: Die meisten kontrollierten Personen stammten laut Angaben der Polizei Mannheim aus der Region Heilbronn-Franken.

Treffen in Sinsheim, da hier keine Ausgangsbeschränkugen gelten

Auf die Frage, was die Personen veranlasst habe, teilweise aus dem fast 80 Kilometer entfernten Künzelsau (Hohenlohekreis) anzureisen, gab es eine einstimmige Antwort: Man wollte die Ausgangsbeschränkungen umgehen, die im "eigenen Landkreis" gelten und sei nach Sinsheim gekommen, da man sich hier auch nach 21 Uhr noch außerhalb der eigenen Wohnung aufhalten dürfe.

Über 80 Platzverweise, aber kaum Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Die Polizei sprach Samstagnacht über 80 Platzverweise aus. Verstöße gegen die im Rhein-Neckar-Kreis geltenden Corona-Bestimmungen hätten aber kaum festgestellt werden können. Auch hier findet sich eine Erklärung: Die Polizei sei an den prominenten Treffpunkten schon von weitem zu sehen, da sei es ein Leichtes, Abstände einzuhalten oder die Maske wieder anzuziehen, so Norbert Schätzle, Pressesprecher der Polizei Mannheim.

Ausgangsbeschränkungen können nur im betreffenden Landkreis geahndet werden

Weitere Folgen als einen Platzverweis sollten die Treffen am Wochenende für Personen aus der Region Heilbronn-Franken aber nicht haben. Denn Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen können auch nur in Kreisen geahndet werden, die eine solche Beschränkung ausgesprochen haben. Im Rhein-Neckar-Kreis sollen nach Angaben des Landkreises ab dem 21.04.2021 ebenfalls Ausgangsbeschränkungen gelten.