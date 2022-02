Von wegen, die Jugend interessiert sich nicht für Politik

Die Entscheidung ist gefallen: 20 Jugendliche sind in den neuen Heilbronner Jugendgemeinderat gewählt worden. Auch der 16-jährige Max Mößner ist wieder dabei und gibt einen Einblick.

Alle zwei Jahre wird das Gremium des Heilbronner Jugendgemeinderats gewählt. Dass er wieder dabei ist, freut Max Mößner, denn der Jugendgemeinderat werde durchaus ernst genommen, erzählt der 16-Jährige im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Er kann Anträge stellen, mit denen sich der Heilbronner Gemeinderat dann beschäftigen muss.

Gruppenfoto des Heilbronner Jugendgemeinderats mit Oberbürgermeister Harry Mergel (Archiv). Jugendgemeinderat Heilbronn

"Die Jugend ist politisch"

Das Vorurteil von der unpolitischen Jugend will Mößner nicht gelten lassen. "In meinem Umfeld interessieren sich viele für Politik und versuchen sich zu engagieren", sagt er. Dass es daneben auch Gruppen gibt, die der Politik den Rücken gekehrt haben, stimme zwar, das liege aber auch daran, dass man gar nicht erst versuche, diese Leute zu motivieren.

Max Mößner bei der Kandidatenvorstellung für den Jugendgemeinderat in Heilbronn Max Mößner

Mößner weist darauf hin, dass Gemeinschaftskunde oft nur einmal die Woche unterrichtet werde und viele so gar nicht die Möglichkeit hätten, sich weiterzubilden.

Forderung: Wählen mit 16

Eine Möglichkeit, die nicht politisch interessierten Jugendlichen zu erreichen, sei das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, ist sich Max Mößner sicher. Vor kurzem hat er eine Rede vor dem Landtag Baden-Württemberg zu diesem Thema gehalten.

"Das ist ein deutliches Zeichen an die Jugendlichen: Hey, wir wollen, dass ihr euch beteiligt, wir wollen, dass ihr auch mitbestimmt!"

Mößner hat den Eindruck, die Landtagsabgeordneten haben ihm zugehört. Es habe nach der Rede noch gute Gespräche gegeben. Mit Ausnahme von CDU und AfD, seien alle Parteien für das Wählen ab 16.

Postkartenaktion im Kreis Schwäbisch Hall

Dass sich Jugendliche an politischen Entscheidungen beteiligen wollen, zeigt auch eine Postkarten-Aktion im Kreis Schwäbisch Hall zur letzten Bundestagswahl, organisiert unter anderem vom Jugendbüro Crailsheim.

Postkartenaktion Kreis Schwäbisch Hall Stadtverwaltung Crailsheim

Auf den Karten, die an Schulen oder in Jugendräumen verteilt wurden, sollten Wünsche und Themen aufgeschrieben werden. Allein in Crailsheim kamen über 900 Karten zurück. Im Februar sollen die Wünsche der Jugendlichen an Vertreter des Bundestags übergeben werden.

"Dass die Jugend unpolitisch ist, seh‘ ich überhaupt nicht. Da gibt es viele Ideen, man muss sie nur aufgreifen."

Digitalisierung, besseres Internet, besserer Nahverkehr und auch hier die Absenkung des Wahlalters auf 16 - das waren die Themen, die am häufigsten genannt wurden. Was Jugendliche bräuchten, sei eine Beteiligungsmöglichkeit, meint Katharina Kalteiß vom Jugendbüro Crailsheim. Je einfacher diese sei, desto mehr Bereitschaft sei da.

Jugendgemeinderat hat Einfluss

Darum geht es auch dem Heilbronner Jugendgemeinderat Max Mößner: Ideen einzubringen und den Blick auf die Sichtweise der jungen Menschen zu lenken. Der Jugendgemeinderat hat ein eigenes Budget von 8.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, über die Verwendung kann er eigenständig entscheiden. Wenn es um Themen geht, die Jugendliche betreffen, dann halten die Jugendlichen auch Reden vor dem Gemeinderat.

Der Jugendgemeinderat Heilbronn kommt gewöhnlich einmal monatlich zu einer Sitzung im Rathaus zusammen. SWR

Die Meinungen der Jugendlichen fließen "auf jeden Fall" in Entscheidungen ein, da ist sich Max Mößner sicher.

"Die Leute, die in der Stadt was zu sagen haben, die kommen und nehmen sich Zeit für die Jugendlichen."

Viele Gemeinderäte würden versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Auch mit dem Oberbürgermeister oder den Bürgermeistern der Region sei immer wieder Kontakt möglich, freut sich Mößner.

Heilbronner Jugendgemeinderatswahl 2022

Am Dienstagnachmittag gab die Stadt Heilbronn bekannt, dass die Heilbronner Jugendlichen zehn Mädchen und zehn Jungen in das 20-köpfige Gremium des Jugendgemeinderats gewählt haben. Insgesamt hatten sich 87 Schülerinnen und Schüler zur Wahl gestellt. Die Wahlbeteiligung sank von 56,5 Prozent auf 52,8 Prozent der insgesamt 4852 ins Wählerverzeichnis eingetragenen Heilbronner Jugendlichen. Gewählt wurde während der vergangenen Woche an 25 Heilbronner Schulen sowie im Quartierszentrum Bahnhofvorstadt.