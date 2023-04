Trotz der Niederschläge in den letzten Wochen leidet der Wald nach wie vor unter Wassermangel. Im Löwensteiner Forst helfen Freiwillige der Jungendfeuerwehren beim Aufforsten.

In Löwenstein (Kreis Heilbronn) waren es der Borkenkäfer und das Eschentriebsterben, die dem Stadtwald zugesetzt haben. Auf einer 1,5 Hektar großen Fläche waren die Schäden so groß, dass diese gerodet und frei geräumt werden musste. Auch die Trockenheit der vergangenen Hitze-Sommer hat die Bäume gestresst und wohl auch anfällig gemacht. Nun wird nachgepflanzt.

Pflanzaktion "Hier wächst Zukunft"

"Hier wächst Zukunft" - dafür wollen die Jungendfeuerwehren aus Löwenstein, Obersulm, Beilstein, Wüstenrot und dem Ellbachtal (alle Kreis Heilbronn) mit der gleichnamigen Pflanzaktion sorgen. Mit über 50 Freiwilligen rücken die Helfer an. Gepflanzt werden 900 Stileichen - eine klimastabile und standortgerechte Sorte, sagt Jörn Hartmann vom Forstamt im Kreis Heilbronn. Auf der Fläche, die aufgeforstet wird, standen zuvor Fichten, die aufgrund der Trockenheit dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind. Ein Pilz hat bei den Eschen zudem das Eschentriebsterben ausgelöst. Trockenheit löst zwar nicht direkt den Befall mit dem Pilz aus, stresst aber die Bäume und macht diese anfälliger.

Waldboden weiterhin zu trocken

Die häufigste Baumart im Forst im Landkreis Heilbronn ist aber die Rotbuche, erklärt Jörn Hartmann. Auch hier seien Trockenschäden in den Kronen allgegenwärtig. 2018 sei aufgrund der langen und trockenen Hitzeperioden in den Sommern eine Zeitenwende für den Wald gewesen. Der Oberboden wurde im Frühjahr durch die Niederschläge zwar durchfeuchtet, darunter sei es aber an vielen Stellen weiterhin zu trocken, sagt Hartmann, der die Aufforst-Aktion durch die freiwilligen Helfer der Jugendfeuerwehren anleitet. Ein paar regenreiche Wochen könnten die in den Jahren zuvor zu niedrigen Niederschläge nicht ausgleichen.