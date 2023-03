per Mail teilen

In Künzelsau wird ab Mittwoch der Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" ausgetragen. Rund 1.700 junge Musikerinnen und Musiker präsentieren sich bis Sonntag einer Fachjury.

Rund 1.700 junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Baden-Württemberg werden in den kommenden Tagen am Landeswettbewerb "Jugend musiziert" in Künzelsau (Hohenlohekreis) teilnehmen. Der Wettbewerb ist für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 18 Jahren ausgeschrieben. Beim Gesang liegt die Altersgrenze bei 27. Insgesamt gibt es fünf Solo- und sechs Ensemblekategorien, von Klavier, Harfe und Gitarre bis zu Streich- und Blasinstrumenten.

Öffentlich und ohne Anmeldung

Die Wertungsspiele sind öffentlich und können ohne Voranmeldung besucht werden. Veranstaltungsorte sind zum Beispiel das Hermann-Lenz-Haus, die Stadthalle, die Feuerwache, das Schlossgymnasium oder die Georg-Wagner-Schule.

Am Samstagabend um 19:30 Uhr gibt es im CARMEN WÜRTH FORUM ein kostenpflichtiges Preisträgerkonzert. Das große Finale auf Bundesebene findet dieses Jahr Ende Mai in Zwickau statt.