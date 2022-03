"Jugend forscht"-Regionalsieger gekürt

per Mail teilen

Die Preisträger des 24. Regionalwettbewerbs von "Jugend forscht" in Heilbronn-Franken sind gekürt. Für die Sieger geht es Anfang April zur nächsten Runde, dem Landeswettbewerb. Die Juroren zeigten sich begeistert von den vielen cleveren Ideen und dem Engagement der Jugendlichen, so ein Sprecher von ebm-Papst, Partner-Unternehmen von "Jugend forscht", am Freitag nach der Online-Ehrung. Fünf Projekte landeten auf dem ersten Platz des Regionalwettbewerbs: Eine innovative Platine für Staplerfahrer, eine Testreihe zur Verfärbung von Ferrofluiden, ein optimiertes Sektrometer sowie ein Upcycling-Verfahren von OP-Masken und ein Modell zur möglichst exakten Bestimmung des Volumens von Flüssigkeitsbehältern.