Ein "Löschigel" für die Feuerwehr und eine Studie über fliegendes Konfetti: Am Mittag sind die besten Nachwuchsforscher Deutschlands ausgezeichnet worden, darunter auch Gewinner aus Baden-Württemberg.

"Jugend forscht" gilt als größter Nachwuchswettbewerb in Mathematik, Naturwissenschaften und Technik in Europa. Am Mittag fand das Bundesfinale des 56. Wettbewerbs statt - Coronabedingt digital, übertragen aus dem Science-Center Experimenta in Heilbronn.

Dutzende Jugendliche haben mitgemacht

169 junge Tüftler mit 113 Forschungsprojekten in Fachgebieten wie Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik hatten sich qualifiziert. Ausgezeichnet wurden die Sieger nur am Bildschirm, geehrt von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

"Konfetti-Jux-Idee" gewinnt

Baden-Württembergs Tüftler-Nachwuchs war unter anderem mit Ideen zum Ersatz für Mais zum Wohle der Böden, mit neuem Wissen über seltene Wildbienen in der Bodensee-Region und mit einem Projekt zum Schutz gegen Legionellen und Buchsbaumzünsler vertreten.

Unter den Erstplatzierten sind die 17-Jährigen Leonard Münchenbach und Leo Neff aus Emmendingen. Sie haben das Flugverhalten von Konfetti untersucht. Mit der neuen Formel der Physik-Bundessieger lässt sich beschreiben, wie schnell Papierstreifen im freien Fall rotieren. Sie selbst sagen, es sei "reiner Jux" gewesen und etwas, das "niemandem wirklich nützt, außer vielleicht bei der Streuung von Konfettikanonen".

Tobias Neidhart aus Konstanz freut sich über seinen Sieg im Fachbereich Technik bei "Jugend forscht" 2021 Pressestelle Jugend forscht

Tobias Neidhart aus Konstanz räumte den ersten Preis im Fach Technik ab. Der 18-Jährige beschleunigte einen speziellen Druckertyp, bei dem ein zähflüssiges Harz mit UV-Licht belichtet wird, um so Schicht für Schicht auszuhärten.

Auch mehrere zweite, dritte und Sonderpreise gingen nach Baden-Württemberg. Insgesamt acht Forschungs-Projekte aus dem Land hatten sich im März für das diesjährige Bundesfinale von "Jugend forscht" qualifiziert.

"Von solchen Ideen hängt unsere Zukunft ab."

Originellste Arbeit kommt aus Hessen

Jakob Nolte aus Hessen erhielt den Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit: Der 20-Jährige wies nach, dass in der Region um das hessische Laubach in den vergangenen rund 130 Jahren bis zu 80 Prozent der Blütenpflanzenflora verschwunden sind.

Bundessieger im Fachgebiet Arbeitswelt wurde Jan Heinemann aus Andernach in Rheinland-Pfalz. Sein stachelartiger Aufsatz für Feuerwehrschläuche kann durch die Düsen Wasser großflächig zerstäuben und den Löscheinsatz effektiver machen.

"Der technische und logistische Aufwand, den Wettbewerb online auszutragen, war riesig".

Bundesfinale zum ersten Mal digital

Wie bereits die Präsentationen in den vergangenen Tagen wurde auch die Siegerehrung wegen der Corona-Pandemie als Livestream übertragen. "Ein riesiger Aufwand", sagte Experimenta-Geschäftsführer Wolfgang Hansch.

"Alles muss präzise geplant, minutiös durchgetaktet sein. Wir mussten viele verschiedene Personen zusammenschalten, die über ganz Deutschland verteilt saßen. Das ist eine enorme Herausforderung. Alles muss auf den Punkt genau passen", so Wolfgang Hasch.

Im vergangenen Jahr waren wegen der Pandemie keine Projekte ausgezeichnet worden.