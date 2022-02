"Jugend forscht" in Heilbronn-Franken: Ideen sind "schlichtweg genial"

Am Donnerstag und Freitag findet der 57. Regionalwettbewerb "Jugend forscht" in Heilbronn-Franken statt. "Schlichtweg genial", so beschreibt Timo Pflüger von ebm-Papst die eingereichten Projekte.

Wegen der Pandemie findet der Wettbewerb dieses Jahr in digitaler Form statt, trotzdem präsentieren 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Heilbronn-Franken insgesamt 39 Projekte. Viele kreative Ideen eingereicht Von Robotern über einen Geigenbau-Versuchskasten bis hin zu selbstsichernden Leitern seien sehr kreative Ideen eingereicht worden, so Timo Pflüger, Aus- und Weiterbildungsleiter von Ebm-Papst. "Der Ideenreichtum ist grenzenlos. Ich glaub auch, daran merkt man, dass wir hier in einer tollen Erfinder-Region leben und diesen Erfindergeist hat wirklich die Jugend aufgenommen und das zeigt sich absolut an diesen Projekten." Der Ventilatorenhersteller ebm-papst mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis) ist zum 24. Mal Wettbewerbs-Partner-Unternehmen von Jugend forscht. Schülerinnen entwickeln drittes Bremslicht "Je nachdem wie stark man bremst, umso mehr leuchtet dann das Bremslicht", erklärt Hanna Schneider das Projekt, das sie zusammen mit Vanessa Zeller und Jana Renner bei Jugend forscht eingereicht hat. Die drei Schülerinnen vom Technischen Gymnasium der gewerblichen Schule in Künzelsau (Hohenlohekreis) haben ein innovatives, drittes Bremslicht entwickelt, das die Bremsintensität durch entsprechende Strahlkraft aussagen soll. Schülerinnen aus Künzelsau entwickeln drittes Bremslicht SWR Mehr Sicherheit im Straßenverkehr Die jungen Forscherinnen sind jeweils 18 Jahre alt, alle drei haben frisch ihren Führerschein in der Tasche und beschäftigen sich intensiv mit dem Straßenverkehr und seinen Tücken. Mit ihrem Projekt soll es etwas sicherer werden. "Wenn der vor dir abbremst, dann weiß man ja nie genau: Macht der jetzt ne Vollbremsung oder bremst der kurz nur leicht ab?" Das Bremsverhalten anderer Verkehrsteilnehmer - vor allem derjenigen, die vor einem fahren - soll durch das innovative Rücklicht besser einzuschätzen sein, erklären die Schülerinnen. Interesse von regionalen Autozulieferern Egal wie das Bremslicht-Projekt bei Jugend forscht abschneidet, Vanessa, Jana und Hanna sind in Kontakt mit mit Patent-Anwälten von ebm-Papst und mit Autozulieferern der Region. Vielleicht erstrahlt im Straßenverkehr also schon bald das von ihnen entwickelte, dritte Rücklicht.