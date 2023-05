per Mail teilen

In Bremen sind die Preise beim "Jugend forscht"-Bundesfinale verliehen worden. Mit Erfolgen für BW. Zu den Siegern gehören drei Auszubildende von ebm-papst aus Mulfingen.

Am Sonntag wurden in Bremen die Sieger des diesjährigen 58. "jugend forscht"-Bundesfinales gekürt. Darunter waren auch drei Auszubildende des Elektroherstellers ebm-papst aus Mulfingen (Hohenlohekreis). Sie konnten in ihrer Kategorie den zweiten Platz belegen.

Zweiter Platz in der Kategorie "Arbeitswelt"

Lukas Zeihsel (21), Marvin Schmauder (20) und Jacob Hardtweck (20) hatten sich Ende März beim Landesentscheid in Balingen durchgesetzt. Die Auszubildenden des Mulfinger Elektroherstellers ebm-pabst konnten die Jury in der Kategorie "Arbeitswelt" mit ihrem Projekt überzeugen.

In Bremen reichte es am Sonntag dann für den bundesweit zweiten Platz in dieser Kategorie. Ihre Idee: Die Konstruktion eines neuartigen Geräts zur Reinigung von Besen, das mithilfe einer ausgeklügelten Mechanik unter anderem Metallspäne aus den Borsten entfernt.

Der zweite Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. Außerdem erhielten sie den "Preis für eine Arbeit von Auszubildenen auf dem Gebiet "Mensch - Arbeit - Technik"" vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall, der mit 1.000 Euro dotiert ist.

Talente aus Baden-Württemberg sehr erfolgreich

Insgesamt haben sich in den vergangenen vier Tagen 173 junge Talente beim 58. Bundeswettbewerb in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) gemessen. Dabei waren die Jungforscher aus Baden-Württemberg sehr erfolgreich. Neben den Mulfingern konnten die Teilnehmer des Lessing-Gymnasiums in Karlsruhe, Felix Hörner (17), Felix Makartsev (18) und Michel Weber (17) den ersten Preis in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften gewinnen.

Außerdem belegten die Jungforscherinnen und Jungforscher des Hans-Thoma-Gymnasiums in Lörrach, Donat Miftari (16) und Joséphine Griep (15), den zweiten Platz in der Kategorie Physik. Ebenfalls den zweiten Platz, allerdings in der Kategorie Technik, bekamen die Schülerinnen des Gymnasiums Spaichingen (Kreis Tuttlingen), Stefanie Eski (17) und Babett Ludwig (17), sowie Florian Brütsch (17) vom Otto-Hahn-Gymnasiums Tuttlingen, die gemeinsam angetreten waren.